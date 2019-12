Atteso un esordio in sala da 450 milioni di dollari per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Che un nuovo capitolo della saga di Star Wars porti a casa guadagni miliardari non è certo una novità: proprio in virtù di ciò l'asticella si alza di anno in anno, ed anche per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è dunque giunto il momento di provare un po' di sana ansia da prestazione.

Domani scatterà infatti la premiere per i fan italiani (nel resto del mondo il film è atteso in sala per il 20 dicembre), e a così poche ore dall'esordio è dunque legittimo cominciare a fare i conti con quelle che sono le aspettative per quanto riguarda il box office.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, stando agli attuali prospetti, dovrebbe infatti debuttare in sala con il più che rispettabile incasso di 450 milioni di dollari, vale a dire pari al risultato portato a casa al day one dal precedente Star Wars: Gli Ultimi Jedi nel 2017 (e meno di quanto incassato da Star Wars: Il Risveglio della Forza nel 2015, quando il ritorno in sala della saga di George Lucas incassò la bellezza di 528,9 milioni di dollari).

Voci di corridoio, intanto, hanno ipotizzato la presenza di Baby Yoda in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: J. J. Abrams ha però seccamente smentito la cosa. Lo stesso Abrams ha poi ammesso di aver chiuso con il franchise dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.