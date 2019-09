Atteso un esordio da 50 milioni di dollari per Maleficent: Signora del Male

In casa Disney c'è sempre poca pressione per quanto riguarda gli incassi: d'altronde, cosa sarà mai lanciare sul mercato l'ennesimo film dal budget multi-milionario? I prodotti della grande D hanno sempre i riflettori puntati addosso al nastro di partenza, e non sarà diverso per Maleficent: Signora del Male.

Per il secondo film con Angelina Jolie nei panni della più famosa strega targata Disney il momento della verità si avvicina: Maleficent 2 esordirà infatti nelle sale americane il prossimo 19 ottobre, in netto anticipo rispetto alla release inizialmente prevista per il 29 maggio dell'anno prossimo.

Quali sono le aspettative, dunque? A Maleficent: Signora del Male spetta il duro compito di non far rimpiangere il suo predecessore, che pur se non acclamatissimo dalla critica debuttò al botteghino con un inatteso '69 milioni di dollari' alla voce 'incassi' (alla fine delle proiezioni il risultato fu di 750 milioni di dollari incassati a fronte dei soli 180 investiti nella produzione). Possibile fare meglio? Disney sembra non pretendere necessariamente un miglioramento, ma pare che la soglia minima da raggiungere sia fissata intorno ai 50 milioni di dollari.

Non resta che fare un grosso in bocca al lupo ad Angelina Jolie e al resto del cast, dunque. Nell'attesa dell'arrivo in sala, comunque, sono stati rilasciati nei giorni scorsi un nuovo spot e un video in cui possiamo dare uno sguardo al rapporto tra Malefica ed Aurora.