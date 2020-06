Attenzione fan di Star Wars: l'attore di Jar Jar Binks parla del ritorno del personaggio

Ahmed Best, attore noto per il suo ruolo di Jar Jar Binks nella trilogia prequel della saga di Star Wars, ha recentemente dichiarato che è disposto a tornare nel ruolo del controverso alieno.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore si è detto ancora disposto a riprendere la parte, ma che la sua decisione dipenderà interamente dalla storia che la Lucasfilm vuole raccontare.

Jar Jar Binks è forse il personaggio più controverso nel canone di Star Wars: apparso per la prima volta in Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma, è stato criticato per la sua personalità burlesca e per il fatto di essere stato creato appositamente per attirare i bambini che nel 1999 scoprivano la saga di George Lucas per la prima volta. Negli anni, come tristemente accade molto spesso con Star Wars, le critiche si sono spinte forse troppo oltre, con lo stesso Ahmed Best che ha rivelato di essere caduto in depressione e di aver pensato addirittura al suicidio.

Il personaggio di Jar Jar Binks deve ancora apparire in modo significativo da quando la Disney ha assunto la proprietà di Star Wars. Finora è apparso in uno dei romanzi di Star Wars: Aftermath, e ad un certo punto si è parlato di una sua possibile apparizione nella serie di Obi-Wan Kenobi; lo stesso Best, tuttavia, aveva escluso questa suggestione.

