Attenzione: Deadpool & Wolverine NON è Deadpool 3! Parla il regista

Intervistato da Screenrant al CinemaCon di Las Vegas, il regista Shawn Levy ha spiegato ai fan che il suo prossimo film Deadpool & Wolverine, non è da considerarsi un Deadpool 3, come erroneamente spesso è stato definito, nonostante il ritorno di Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson, interpretato anche nei precedenti capitoli.

"Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine mi sono sentito privilegiato ogni giorno, perché stiamo parlando di due grandi star nei loro ruoli più iconici" ha esordito Levy "Mi ha anche dato un'opportunità. È il terzo film di Deadpool ma non è Deadpool 3. È qualcosa di diverso che riguarda molto Deadpool e Wolverine. E non cerca di imitare nulla dei primi due film. Erano fantastici ma questo è l'avventura di due personaggi".



Deadpool & Wolverine vedrà Wade Wilson al centro della trama, intrappolato dalla TVA a causa di ciò che è avvenuto in Deadpool 2. Il film sarà ambientato dopo gli eventi raccontati in Loki 2, la serie con protagonista Tom Hiddleston.

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine sarà cruciale nell'economia della narrazione, e probabilmente sposterà gli equilibri del Marvel Cinematic Universe. Recuperate il trailer di Deadpool & Wolverine.



Nel cast del film anche Emma Corrin, Rob Delaney, Morena Baccarin, Karan Soni e la star di Succession Matthew Macfadyen. Forse è stato spoilerato un cameo in Deadpool & Wolverine, dopo le voci, poi smentite, sul coinvolgimento di Taylor Swift.

