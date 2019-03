Attenti a Dennis Quaid nel nuovo poster di The Intruder

Non fidatevi di Dennis Quaid! La Sony Pictures ha diffuso un nuovo poster ufficiale per l'imminente thriller psicologico The Intruder, che lo vedrà come co-protagonista: come sempre trovate il poster comodamente in calce a questa notizia.

Il film è incentrato su una coppia di giovani novelli sposi, Scott Russell e Annie Russell, che decidono di acquistare una nuova casa dove poter crescere i loro futuri figli. Dopo aver cercato in lungo e in largo, trovano la casa dei sogni a Napa Valley e decidono di comprarla. Sfortunatamente, la loro vita serena sarà interrotta continuamente dal venditore di quella casa, un ambiguo personaggio che continuerà ad intrufolarsi a casa loro e nelle loro vite. I due iniziano a sospettare che ci sia dietro qualcosa di losco in una rapida vendita come quella che ha riservato a loro...

Dennis Quaid guida il cast del thriller psicologico nei panni del villain. Michael Ealy e Meagan Good interpretano i ruoli di Scott e Annie; nel cast vedremo anche Joseph Sikora.

La regia è affidata a Deon Taylor da una sceneggiatura firmata da David Loughery.

Sony distribuirà il film in USA il prossimo 3 maggio.