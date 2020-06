Attack the Block, il sequel è vicino? Ne parla Joe Cornish

Prima di intraprendere il suo viaggio nella Galassia Lontana Lontana vestendo i panni di Finn nella nuova trilogia di Star Wars, John Boyega è stato protagonista dell'amatissimo cult sci-fi Attack the Block, piccolo film di fantascienza ricco di humor e stile british scritto e diretto da Joe Cornish (Il ragazzo che diventerà re).

È stato infatti Attack the Block a lanciare la carriera di Boyega e renderlo appetibile ai big di Hollywood, sia per la sua energica e divertita interpretazione sia perché l'intero film è davvero un piccolo gioiello di genere, tanto che i fan sono ormai 9 anni che chiedono insistentemente un sequel.



Parlando allora ai microfoni di Empire Magazine, per la precisione durante l'ultimo episodio del podcast Script Apart, lo stesso Joe Cornish ha avuto modo di rivelare una splendida notizia ai cinefili interessati: che effettivamente una discussione per il sequel c'è stata, e anche di recente. Spiega infatti il regista:



"Abbiamo diverse idee. Ho giusto incontrato John un paio di mesi fa per discuterne. In realtà abbiamo sempre avuto alcune idee per un prosieguo, sin dai tempi dell'uscita del primo film, ma finora siamo stati molto impegnati a fare cose diverse. In un certo senso, comunque, più a lungo lasci maturare un'idea, più diventa interessante. Quindi per il momento è tutto ciò che vi dirò".



Sembra insomma che ci sia una primissima fase di pianificazione per lo sviluppo creativo di un Attack the Block 2, il che dovrebbe far felici tutti i fan. Oppure no? Diteci la vostra nei commenti.