Attack the Block, Joe Cornish e John Boyega stanno lavorando a un sequel

In occasione del decimo anniversario della primissima uscita cinematografica di Attack the Block - Invasione Aliena, il regista Joe Cornish ha avuto modo di parlare ai microfoni di Entertainment Weekly e rivelare quello che sembrerebbe essere "lo sviluppo" di un sequel sempre con protagonista John Boyega.

Queste le sue parole:



"Stiamo lavorando a un sequel, al momento. John Boyega è stato a casa mia giusto qualche settimana fa e ci siamo seduti in giardino - rispettando il distanziamento sociale - a parlare di tante idee per la storia, dilungandoci così tanto senza accorgercene che ha fatto improvvisamente buio. Quindi sì, direi che ci stiamo sicuramente lavorando".



Al momento, comunque, Cornish è molto impegnato anche in altri progetti:



"Sto facendo un sacco di cose, comunque. Sto sviluppando questo show per Netflix chiamato Lockwood & Co, che gireremo tra uno o due mesi e che ho personalmente sceneggiato e che mi divertirò molto a dirigere, anche. E poi un altro paio di cose, sì, che speriamo di poter mettere insieme quanto prima. Ma Lockwood & Co. è la prossima in linea temporale".



Vi lasciamo alla recensione di Attack the Block - Invasione Aliena. Vi incuriosisce un sequel del film? Lo aspettavate da molto? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.