Attack the Block 2, John Boyega aggiorna sul sequel: 'Lo stiamo preparando'

A più di dieci anni dall'uscita nelle sale di Attack the Block, il regista Joe Cornish e John Boyega si riuniranno per continuare la storia con un sequel. L'anno scorso è stata diffusa la notizia che il duo stava lavorando insieme per un nuovo film di Attack the Block. Il processo continua e sembra che tutto stia cominciando a concretizzarsi.

Boyega ha partecipato all'anteprima di Nope di Jordan Peele ieri sera. Sul tappeto rosso, l'attore è stato interrogato sui progressi del nuovo film di Attack the Block e ha rivelato che lui e Cornish ci stanno lavorando da poco. Potete vedere il video dell'intervista con Boyega nel post messo in calce a questa news.

"Siamo in laboratorio. Lo stiamo preparando, lo stiamo cucinando. Mi sono seduto a lavorare con Joe Cornish letteralmente qualche settimana fa. Quindi aspettatevi presto delle novità", ha detto Boyega. "Siamo ancora in fase di sviluppo, ma stiamo preparando qualcosa di veramente dolce. Avremo presto qualcosa".

Nel film originale Moses riusciva a coalizzare il gruppo di suoi amici (e rivali) contro alcuni extraterrestri per nulla amichevoli che volevano impossessarsi del loro quartiere. Joe Cornish si occuperà anche della sceneggiatura del nuovo capitolo oltre che della regia e produrrà il film insieme a Boyega, Niro Park e James Wilson. I quattro erano anche dietro la produzione del film originale.

Per il momento la trama di Attack the Block 2 rimane un mistero. Boyega è reduce dall'esperienza con Steve McQueen nella miniserie Amazon Small Axe e soprattutto dalla nuova trilogia sequel di Star Wars in cui ha interpretato il personaggio di Finn, al quale non ha nascosto alcune pesanti critiche rivolte soprattutto alla Disney e al trattamento ricevuto. Nel 2011 la sua carriera cinematografica venne lanciata proprio da Attack the Block, presentato al SXSW Festival e ai festival di Los Angeles.