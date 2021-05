Attack the Block 2: confermato il sequel con John Boyega e Joe Cornish alla regia

Secondo quanto riportato a sorpresa da Deadline, Studiocanal, Film4, Complete Fiction Pictures e UpperRoom Productions hanno comunicato ufficialmente il via libera al sequel con Attack the Block 2, che vedrà il ritorno di John Boyega nei panni di Moses a dieci anni dall'uscita del film originale che lo lanciò. Alla regia confermato Joe Cornish.

Nel film originale Moses riusciva a coalizzare il gruppo di suoi amici (e rivali) contro alcuni extraterrestri per nulla amichevoli che volevano impossessarsi del loro quartiere. Joe Cornish si occuperà anche della sceneggiatura del nuovo capitolo oltre che della regia e produrrà il film insieme a Boyega, Niro Park e James Wilson. I quattro erano anche dietro la produzione del film originale.

Per il momento la trama di Attack the Block 2 rimane un mistero. Boyega è reduce dall'esperienza con Steve McQueen nella miniserie Amazon Small Axe e soprattutto dalla nuova trilogia sequel di Star Wars in cui ha interpretato il personaggio di Finn, al quale non ha nascosto alcune pesanti critiche rivolte soprattutto alla Disney e al trattamento ricevuto. Nel 2011 la sua carriera cinematografica venne lanciata proprio da Attack the Block, presentato al SXSW Festival e ai festival di Los Angeles.

"Sono passati dieci anni dall'uscita di Attack the Block e molte cose sono cambiate da allora, non vedo l'ora di vedere questa storia tornare per le strade di Londra. Moses è rimasto uno dei miei personaggi preferiti da interpretare e portarlo indietro è un grande onore per me", ha commentato Boyega.

Cornish ha aggiunto: "Sono emozionato dall'annuncio che torneremo nel mondo di Attack the Block per il decimo anniversario dell'uscita del primo film. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo al fianco di John portando al pubblico una fetta ancora più grande di azione aliena all'interno della città".