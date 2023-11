Attack on Titan, quando esce il film live-action americano?

Quando esce il film live-action americano di Attack on Titan? Dopo la pubblicazione del finale de L'attacco dei giganti, è tornato a risvegliarsi l'interesse del grande pubblico per il remake live-action, ma a che punto sono i lavori?

Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non è stata comunicata una data d'uscita ufficiale per il remake live-action de L'attacco dei giganti, con gli aggiornamenti sul progetto che sono mancati negli ultimi anni.

Il film venne annunciato il 29 ottobre 2018, quando Variety pubblicò in esclusiva la notizia che il regista Andy Muschietti, che all'epoca arrivava dal successo del nuovo adattamento del romanzo horror di Stephen King It, realizzato sempre per Warner Bros, era stato scelto dalla major per adattare in chiave live action il famoso manga di Hajime Isayama. Per il progetto lo studio hollywoodiano, che da anni sta inseguendo anche un adattamento live-action di Akira, ha concluso un accordo con la casa editrice giapponese Kodansha, in base al quale David Heyman (Harry Potter, Animali fantastici) produrrà il remake de L'attacco dei giganti insieme a Masi Oka (Mega Man) e alla sorella di Andy Muschietti, Barbara Muschietti (It, The Flash, Mama). Tuttavia, notizia di qualche giorno fa, Andy Muschietti ha lasciato la regia de L'attacco dei giganti, presumibilmente perché impegnato con il nuovo film DCU Batman: The Brave & The Bold.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, restate sui canali di Everyeye.