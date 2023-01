Attacco al potere, Robert Downey Jr. ha chiesto a Gerard Butler altri film della saga!

La saga cinematografica di Attacco al potere ha consacrato Gerard Butler tra le migliori star del cinema action contemporaneo e ha aumentato esponenzialmente il numero dei suoi fan. Tra i più illustri appassionati della saga c'è Robert Downey Jr. che avrebbe addirittura chiesto a Butler di realizzare un nuovo capitolo del franchise.

A rendere pubblica la richiesta è stato proprio Gerard Butler - non perdetevi il trailer di The Plane, l'ultimo action movie della star di 300 - in una recente intervista:"È divertente, perché Robert Downey Jr. mi ha scritto l'email più bella dopo Attacco al potere nella quale mi ha detto 'Abbiamo bisogno di più film di questo tipo'. Sono questi i film per cui, quando ero a New York da bambino, la gente urlava allo schermo, lanciava oggetti e diceva 'No!', applaudiva ed esultava... Sono divertenti e ci sono ragioni per le quali sono sopravvissuti e il pubblico viene a vederli. Si tratta di un ritorno ai film degli anni '90 in cui si diceva 'Dai, forza!'".



La saga cinematografica di Attacco al potere è iniziata nel 2013 con il primo film, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, diretto da Antoine Fuqua.

Il successo del primo film ha convinto la produzione a realizzare tre anni dopo il sequel, Attacco al potere 2, con Babak Najafi alla regia in sostituzione di Fuqua.



L'ultimo capitolo, Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, è uscito nelle sale nel 2019, per la regia di Rick Roman Waugh. Cambiano i registi ma rimane il protagonista, Gerard Butler nei panni di Mike Banning.

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Attacco al potere 3.