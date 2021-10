Attacco al potere: Gerard Butler fa causa ai produttori per mancati profitti

Questa sera Gerard Butler torna in tv con Attacco al potere, il primo capitolo cinematografico della saga dedicata a Mike Banning. L'attore però, nonostante la grande notorietà ottenuta da questo franchise, nei mesi scorsi ha deciso di citare in giudizio i suoi produttori.

Secondo Gerard Butler infatti, una parte dei compensi a lui spettanti per contratto, sarebbero erroneamente finiti nelle tasche di Nu Image, Millennium e Padre Nuestro Productions. Stando a quanto depositato da un team di legali alla Corte Superiore di Los Angeles, all'attore non sarebbero stati conferiti oltre 10 milioni di dollari.

Nell'atto di citazione si legge: "I produttori hanno sottostimato le proprie entrate e profitti di oltre 11 milioni e non hanno dichiarato i circa 8 milioni di dollari di pagamenti ai loro dirigenti senior. Nonsotante il sucesso ottenuto da Attacco al Poter, i produttori si sono rifiutati di onorare il contratto firmato con Gerard Butler, privandolo di introiti per una cifra superiore a 10 milioni di dollari".

Inoltre, secondo gli accusatori, i produttori si sarebbero presi gioco della buona fede dell'attore, tentando di nasconderli in ogni modo possibile i reali guadagni del film: "I produttori hanno di nasconder in ogni modo possibile, seppur grossolanamente i guadagni del film a Butler, in modo che Butler credesse che tali pagamenti non gli fossero dovuti. Sembra che il modus operandi dei produttori sia quello di nascondere i profitti così da poterli intascare in prima persona".

Considerato che per legge Attacco al potere non dovrebbe neanche esistere, staremo a vedere come si evolveranno le cose tra Gerard Butler e i fraudolenti produttori. A proposito di cause legali, sembra che Scarlett Johansson e la Disney abbiano seppellito l'ascia di guerra dopo la violazione degli accordi per Black Widow.