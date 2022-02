Attacco al potere: 5 curiosità sul film con Gerard Butler

Questa sera torna in tv Attacco al potere, il film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa pellicola d'azione in cui un agente segreto sollevato dal suo ruolo si batte per salvare la vita al Presidente degli Stati Uniti.

Attacco al Potere è stato girato per la maggior parte del tempo nello stato della Louisiana , nonostante la pellicola sia ambientata a Washington. Per tale ragione, le scene che presentano la Casa Bianca sono state realizzate in un secondo momento in campi aperti e l'edificio è stato aggiunto dunque digitalmente.

Il film presenta un numero elevatissimo di vittime, per la precisione 168.

Con un po' di anticipo rispetto ai fatti reali, in questo film Antoine Fuqua sembra aver previsto le pesanti tensioni nate negli ultimi anni tra USA e Corea del Nord.

Il titolo originale inglese di Attacco al potere, ovvero Olympus has fallen , mira a paragonare la Casa Bianca al Monte Olimpo, luogo in cui risiedevano le divinità dell'antica Grecia.

Ashley Judd ha vestito i panni first lady che rimane uccisa in un incidente d'auto, al suo posto però il regista aveva espressamente richiesto Winona Ryder.

Tra l'altro, proprio di recente, Gerard Butler ha iniziato una battaglia legale per Attacco al potere. L'attore ritiene infatti che i produttori non gli abbiano conferito i profitti previsti dal suo contratto. Se volete saperne di più su questa pellicola, come sempre, potete dare uno sguardo alla nostra recensione di Attacco al potere.