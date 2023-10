Attacco al Potere 3, le riprese furono inviate a causa di un incidente

La saga di Attacco al Potere regge, quasi totalmente, sulle spalle del suo protagonista e sul suo carisma. Proprio per questo motivo la produzione si è trovata più volte in difficoltà nel momento di programmazione delle riprese, costretti a far incastrare tutto con le necessità del suo protagonista.

Dopo che Robert Downey Jr ha chiesto a Gerard Butler altri film della saga, è risultato più che chiaro l'influenza che l'attore scozzese ha sull'intera produzione. Protagonista indiscusso dei film di Attacco al Potere, l'intera troupe ha sempre visto l'attore come un punto di riferimento inviolabile addirittura nel momento in cui andavano programmate le riprese dei vari sequel. Il culmine è stato raggiunto in Attacco al Potere 3, dove le riprese furono rinviate a causa di un problema personale di Butler.

Dopo un lungo periodo di produzione, i "grandi capi" furono costretti a rinviare le riprese del film di quasi un mese a causa di un incidente che coinvolse Butler e la sua moto. Questo, ovviamente, mi in difficoltà tutto il comparto produttivo che fu costretto a ricalibrare tutto in attesa che il loro protagonista si riprendesse dall'infortunio. Ciò causò un rallentamento della pellicola che fu anche rinviata rispetto alla sua data di uscita originale.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Attacco al Potere 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!