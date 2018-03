Attacco al Potere 3: Lance Reddick si unisce a Gerard Butler e Morgan Freeman

Lance Reddick entra a far parte del cast di, il terzo film della saga di Attacco al Potere. L'attore, noto per aver lavorato in Fringe e nella serie di John Wick, interpreterà un ruolo piuttosto importante.

Sarà infatti Gentry, il direttore ad interim dei servizi segreti. Chi ama i videogiochi conosce certamente Reddick come "voce" del comandante Zavala in Destiny: The Taken King.

Il terzo film della serie segue Mike Banning (Gerard Butler) che si ritrova ad essere il bersaglio di un attacco terroristico, questa volta mentre è in aria sull'Air Force One.

Il film originale, Olympus Has Fallen (Attacco al Potere), vide la Casa Bianca (nome in codice "Olympus") catturata da una deviata mente terrorista. Con il presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) rapito, l'ex guardia presidenziale finita "in disgrazia" Mike Banning si ritrova intrappolato all'interno dell'edificio.

Mentre il team di sicurezza nazionale si sforza di rispondere all'attacco, si ritrova costretto a fare affidamento sulle conoscenze interne di Banning per riconquistare la Casa Bianca, salvare il Presidente ed evitare un disastro ancora più grande.

Angel Has Fallen è diretto da Ric Roman Waugh (Shot Caller) e prodotto da Millennium Films. Il film è stato sceneggiato dagli scrittori Olympus Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, e vedrà nel cast anche Mark Gill, Matt O'Toole, Alan Siegel e John Thompson. Avi Lerner, Christine Ota e Trevor Short serviranno come produttori esecutivi.