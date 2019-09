Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, il film ancora in testa nella top ten USA

Uscito negli Stati Uniti il 23 Agosto 2019, Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen si conferma di nuovo campione di incassi tenendo a distanza le altre pellicole dell’estate a stelle e strisce. Il terzo capitolo delle avventure rocambolesche di Mike Banning superano così i quaranta milioni di dollari dopo due settimane di programmazione.

Nato dall’immaginazione di Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, il personaggio di Mike Banning è un ruolo cucito perfettamente sulla recitazione muscolare di Gerard Butler (300): a lui spetta il compito di prestare servizio come agente dei Servizi Segreti degli Stati Uniti d’America e proteggere la vita del Presidente a costo della sua.

Nei capitoli di Olympus Has Fallen (A. Fuqua, 2013) e London Has Fallen (B. Najafi, 2016) l’eroe a stelle e strisce aveva già dato filo da torcere ai suoi avversari, e con Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen la situazione si complica per un caso intricato che lo vedrà coinvolto in un attentato ai danni del Presidente USA interpretato dall’immancabile Morgan Freeman.

Dopo un esordio apprezzabile, il terzo capitolo della saga registra numeri interessanti e continua a occupare la vetta del botteghino statunitense: alla sua seconda settimana sul grande schermo il film incassa infatti oltre undici milioni e mezzo di dollari, distaccando i ragazzacci di Good Boys che tengono il secondo posto con poco più di nove milioni di dollari.

Medaglia di bronzo per il live-action su Il Re Leone, a oggi settimo miglior incasso della Storia del Cinema, con sei milioni e settecentomila dollari mentre Spider-Man: Far From Home scivola all’ottavo posto con poco più di quattro milioni di dollari ma un incasso totale di oltre trecentottanta milioni.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen è uscito in Italia il 28 Agosto 2019 ed è stato prontamente recensito dalla redazione di Everyeye.