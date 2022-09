Attacco al Potere 2, quando Morgan Freeman ammise: 'Sono produzioni che pagano bene'

Morgan Freeman non è quello che si dice un attore schizzinoso: capace di passare da film premiatissimi come Le Ali della Libertà, Million Dollar Baby e Invictus a commedie come Una Settimana da Dio e blockbuster senza pretese come Attacco al Potere, il nostro le ha davvero provate tutte nel corso della sua lunghissima carriera.

Non abbiamo nominato a caso il film con Gerard Butler: proprio in occasione di Attacco al Potere 2, infatti, qualcuno chiese a Morgan Freeman cosa spingesse un attore osannato dalla critica come lui a prender parte anche a film d'azione di scarso valore artistico, o comunque da molti non ritenuti all'altezza della sua carriera e del suo talento.

La risposta di Freeman fu la più sincera che si potesse desiderare: "Queste grosse produzioni action pagano bene, ci sono molti vantaggi... Fai un film a cui tutti risponderanno, sai che la gente lo andrà a vedere. Sono film che rientrano delle spese... Loro saranno sempre lì fuori pronti a fare un altro film, e non sai mai quando ti richiameranno" furono le parole dell'attore, che prima di rispondere intonò qualche verso della canzone For the Love of Money, giusto per rendere ancora più chiaro il concetto!

Insomma, se amiamo Morgan Freeman è anche per la sua incredibile sincerità su argomenti come questo, spesso affrontati con ipocrisia da buona parte dei suoi colleghi! Quale che sia il suo valore artistico, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Attacco al Potere 2.