L'Attacco dei Giganti, Masi Oka rivela che il film di Andy Muschietti sarà fedele al manga

Il live-action deL'Attacco dei Giganti è stato annunciato ormai diversi anni fa, con Andy Muschietti confermato alla regia nel 2018, ma in una recente intervista l'attore giapponese Masi Oka ha svelato qualche nuovo aggiornamento.

La star, che ha avuto recentemente un ruolo nel film d'animazione Spie Sotto Copertura, ha avuto anche un ruolo nel live-action di Death Note prodotto da Netflix, accolto da recensioni contrastanti ma in grado di ravvivare l'interesse di Hollywood per adattamenti di manga e anime. Durante una recente intervista con ComicBook.com, Oka ha spiegato che adesso l'approccio agli anime all'interno di Hollywood sta rapidamente cambiando, e che questo cambiamento si noterà ancora di più nel live-action de L'Attacco dei Giganti.

"Penso che l'intero approccio stia diventando un po' più intelligente in termini di rispetto nei confronti del materiale originale", ha spiegato Oka. "Alla fine della giornata, non importa quanto sia presente la base di fan, devi assicurarti di non fare un film solo per loro. L'idea di un film d'azione dal vivo dovrebbe essere di espandere la base di fan. La cultura giapponese vede questi film come opportunità per pubblicizzare la loro arte e la loro cultura, quindi se il film danneggia in qualche modo il loro marchio, allora preferiscono che non venga fatto."

In aggiunta, Oka ha sottolineato come sia la comunicazione diretta tra la troupe di Hollywood e i creatori originali a fare la differenza: "Penso che ci sia più comunicazione oggi e non c'è solo una necessità, ma un vero e proprio desiderio da parte degli Stati Uniti di far incontrare questi due mondi. Penso che sia un cambiamento molto importante."