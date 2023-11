L'attacco dei giganti, Andy Muschietti lascia il live-action: i fan vogliono Zack Snyder

Nelle ore immediatamente successive all'uscita dell'attesissimo finale de L'attacco dei giganti, sono emersi clamorosi aggiornamenti sul remake live-action in sviluppo in casa Warner Bros.

Il regista di It e The Flash Andy Muschietti era stato scelto per dirigere il remake live-action de L'attacco dei giganti, ma a quanto pare l'autore argentino ha abbandonato il progetto, presumibilmente per concentrarsi sul suo prossimo film Batman: The Brave & The Bold, con James Gunn che lo ha scelto personalmente per portare sul grande schermo la nuova incarnazione del Cavaliere Oscuro per il franchise del DCU dei DC Studios.

Alla notizia dell'uscita di scena di Andy Muschietti i fan hanno riempito i social per proporre il regista ideale per il progetto, e il nome che è stato citato più volte è quello di Zack Snyder: per molti, l'autore di Rebel Moon, 300 e Watchmen potrebbe essere la scelta perfetta per dirigere il remake live-action de L'attacco dei giganti, grazie al suo stile visivo distintivo, la predilezione per i temi oscuri e la tendenza a conferire un'aura epica a qualsiasi gesto dei suoi personaggi. Curiosamente, nei giorni scorsi Zack Snyder è stato citato anche come regista perfetto per il film di Gears of War di Netflix, con la sua candidatura avanzata nientemeno che dal creatore della famosa saga di videogame Cliff Bleszinski.

Al momento non è noto chi dirigerà il film de L'attacco dei giganti per Warner Bros. Vi terremo aggiornati.