Atomica Bionda: David Leitch ha "un sacco di idee" per il sequel!

Charlize Theron, Premio Oscar per "Monster" ha una solida fanbase. Fanbase che, dopo la sua interpretazione in Mad Max: Fury Road si è ulteriormente ampliata. L'attrice, assolutamente poliedrica, ama saltare da un genere all'altro e in Atomica Bionda era strepitosa.

Adesso parla il regista che, visto il successo del primo film, naturalmente ha in cantiere un bel po' di idee per lo sviluppo del sequel. Durante un'intervista rilasciata a Fandango, David Leitch ha dato qualche aggiornamento riguardo Atomica Bionda 2, o comunque si chiamerà il seguito dello spy movie:

"Stiamo lavorando molto sodo all'elaborazione dei concetti base ora. Stiamo ancora lavorando. Ci sono molte idee che fluttuano al momento, idee su ciò che potrebbe essere il sequel e penso davvero che le persone vogliano vedere di nuovo Lorraine in azione. Io, per esempio, lo vorrei".

La fine del primo film di Atomica Bionda è aperta, con un risvolto che lascia pensare a diversi sviluppi che potrebbe prendere la storia, qualora si iniziasse seriamente a lavorare ad una seconda pellicola. Naturalmente, come sempre accade, perché ci sia un sequel, c'è bisogno di una storia molto "forte" e dunque, se vorremo vedere un buon prodotto, di certo Leitch e il suo team dovranno presentare a breve un bel progetto così da regalarci altre avventure con la bellissima Atomica Bionda.