Charlize Theron tornerà in Atomica Bionda 2: il sequel sarà sviluppato da Netflix

Secondo quanto riportato da Discussing Film, Netflix ha acquistato i diritti e dato il via libera allo sviluppo di Atomica Bionda 2, sequel dell'action diretto da David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) che rivedrà Charlize Theron in uno dei suoi ruoli più interessanti degli ultimi anni.

Beth Sono produrrà il film tramite la Denver and Delilah Production, compagnia che ha lavorato di recente a Bombshell e che collaborerà con il colosso dello streaming anche per The Old Guard, adattamento del fumetto di Greg Rucka che vedrà come protagonista proprio la Theron.

L'attrice dovrebbe vestire nuovamente i panni di Lorraine Broughton, spia dell'MI6 che nel primo capitolo era stata inviata a Berlino durante la Guerra Fredda per recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione e i loro affari. Il sito fa notare che il sequel è alle prime fasi dello sviluppo, e dunque non è ancora stato trovato uno sceneggiatore.

Leitch, che dovrebbe tornare anche dietro la macchina da presa del sequel, aveva anticipato l'arrivo di Atomica Bionda 2 già lo scorso agosto, quando aveva rivelato che un servizio streaming aveva intenzione di acquistare i diritti della pellicola.

