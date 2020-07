Atomica Bionda 2, Charlize Theron conferma: 'arriverà su Netflix'

Approdata da poco su Netflix tra i protagonisti di The Old Guard, adattamento dell'omonimo fumetto di Greg Rucka che vede nel cast anche Luca Marinelli, Charlize Theron ha confermato di essere al lavoro per l'atteso sequel di Atomica Bionda sviluppato per il colosso dello streaming.

"Abbiamo proposto Atomica Bionda 2 a loro e Scott Stuber (capo del reparto dei film originali Netflix, ndr.) era molto interessato" ha spiegato l'attrice a Total Film (via Comicbook.com). "Abbiamo parlato con lui a lungo, e in questo momento stiamo lavorando alla sceneggiatura. Il personaggio è stato delineato in modo che non rivelasse molto di se stessa. Perciò penso che ci sia ancora molto potenziale. Le ambizioni sono piuttosto alte, ma siamo entusiasti del progetto."

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, la Theron ha dunque rivelato che la sceneggiatura del sequel è già in fase di sviluppo. Nel primo film, lo ricordiamo, l'attrice vestiva i panni di Lorraine Broughton, spia dell'MI6 inviata a Berlino durante la Guerra Fredda per recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione e i loro affari.

Al momento non è ancora chiaro se David Leitch tornerà dietro la macchina da presa anche del secondo capitolo, visto che ha già in programma diversi progetti tra cui l'adattamento di The Division (di cui però non si hanno notizie da quasi un anno) e il recentemente annunciato action Bullet Train di Sony Pictures, ma nei mesi scorsi ha anticipato il suo coinvolgimento nel progetto.