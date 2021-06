Atlas, Jennifer Lopez nel cast del thriller fantascientifico di Netflix

Jennifer Lopez sarà la protagonista e la produttrice del thriller fantascientifico di Netflix intitolato Atlas diretto da Brad Peyton (Rampage). Aron Eli Coleite sta scrivendo la sceneggiatura basata sulla sceneggiatura originale di Leo Sardarian.

Il film seguirà Atlas, una donna che combatte per l'umanità in un futuro in cui un'Intelligenza Artificiale-soldato ha deciso che l'unico modo per porre fine alla guerra è sterminare l’umanità. Per superare questa Intelligenza Artificiale, Atlas deve lavorare con l'unica cosa che teme di più: un'altra Intelligenza Artificiale.



"Sono così onorato di lavorare con Jennifer, Elaine e il resto del team di Nuyorican Productions insieme ai nostri partner Joby e Tory a Safehouse", ha detto Peyton.

“Avere la possibilità di dirigere Jennifer nel ruolo di protagonista di questo film è un sogno che si avvera, poiché so che porterà l'incredibile forza, profondità e autenticità che tutti noi ammiriamo dal suo lavoro. Inoltre, Jeff ed io siamo così entusiasti di tornare a lavorare con Scott, Ori e l'intero team di Netflix. È stato a dir poco straordinario lavorare con loro e siamo fortunati ad avere l'opportunità di fare un altro film sul servizio di streaming” ha concluso il regista.



Lopez ha terminato da poco le riprese di Shotgun Wedding e ormai da qualche settimana si rincorrono i gossip sul suo ritorno di fiamma con Ben Affleck. Vi lasciamo con la nostra recensione dell'ultimo film di Lopez Le ragazze di Wall Street in attesa di Atlas.