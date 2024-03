Atlas: Jennifer Lopez si allea con l'AI nell'esplosivo trailer del thriller

Il futuro dell'umanità è nelle mani di Jennifer Lopez nel trailer di Atlas, nuovo scifi targato Netflix: il colosso dello streaming si orienta nel groviglio di film sull'intelligenza artificiale ma presentandola (forse) come un'alleata.

Dopo il successo di The Mother, Netflix conferma la collaborazione con Jennifer Lopez in uno action movie sull'IA. Diretto da Brad Peyton, Atlas prende il proprio titolo dalla protagonista e personaggio di Lopez: Atlas Shepherd è una brillante analista che, proprio ne bel mezzo di una missione per recuperare un robot con cui condivide un oscuro passato, perde il controllo e dove superare la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale se vuole sopravvivere e salvare l'intera umanità. Nel cast del nuovo scifi Netflix anche Simu Liu, Sterling K. Brown , Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong.

Nelle immagini del trailer di Atlas veniamo catapultata in un'era ipertecnologica ma non invincibile e il fallimento durante la missione dell'analista interpretata da Jennifer Lopez ne è la prova. Sebbene la narrazione fantascientifica dipinga l'intelligenza artificiale come una minaccia per l'uomo e per tutta l'umanità (se volete saperne di più non perdetevi la nostra recensione di The Creator), Netflix, invece, sembrerebbe intenzionato a dargli un'altra sfumatura, ben più speranzosa.

Atlas debutterà su Netflix il 24 maggio.

