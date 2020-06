Atlantis: il regista svela novità sul sequel mai realizzato, ecco i dettagli

Kirk Wise nel 2001 ha co-diretto, insieme a Gary Trousdale, il film Atlantis - L'impero perduto, e in una recente intervista a Collider ha parlato di alcuni dettagli che riguardano il sequel mai realizzato del Classico, ritenuto uno dei titoli maggiormente sfortunati prodotti da Disney Animation, tanto da avere un seguito solo in direct-to-video.

"Avremmo avuto un nuovo cattivo nella storia. Il cattivo avrebbe indossato abiti grandi, spaventosi, di lana, ingombranti, in stile Prima Guerra Mondiale, con una maschera antigas spaventosa per oscurare il viso, un po' alla Darth Vader. Questo cattivo avrebbe tentato di prendere il controllo di Atlantide e finire il lavoro che Rourke non era stato in grado di completare nel primo film. La grande svolta nel climax è che il cattivo una volta smascherato sarebbe risultato essere... Helga Sinclair! Colpo di scena".



Wise ha ricordato che il sequel non avrebbe avuto "alcuna relazione con la serie tv Atlantis, sviluppata da Disney Television Animation. Si sarebbe trattato di un sequel di Atlantis, un lungometraggio completo in tutto e per tutto".

Ambientato a Washington DC nel primo decennio del Novecento, Atlantis - L'impero perduto vede il ricercatore Milo Thatch fermamente convinto di poter trovare la strada per il perduto regno di Atlantide. Grazie ad un filantropo benestante, Milo si ritrova in possesso di un diario con il quale si metterà alla ricerca dell'impero a bordo dell'Ulysses e insieme ad un gruppo di esploratori.

A metà maggio è stato annunciato il remake live action di Atlantis - L'impero perduto. I fan si chiedono quale attore potrebbe interpretare Milo nel live action di Atlantis?