Atlantis: Colin Trevorrow alla regia di un film sulla mitica città sommersa

Secondo quanto riportato da Deadline, Colin Trevorrow sarebbe stato ingaggiato per la regia del film Atlantis, produzione targata Universal e dedicata alla mitica città sommersa della leggenda. La pellicola sarà impostata come un thriller e proseguirà il rapporto del regista con lo studio hollywoodiano.

Oltre alla Universal, alla produzione troveremo anche lo studio dello stesso Trevorrow, Metronome Film Co. Basato su un soggetto scritto da Trevorrow e da Matt Charman (Il ponte delle spie), Atlantis verrà scritto da Dante Harper, il cui lavoro di sceneggiatore include film come All You Need Is Kill, che in seguito divenne il thriller fantascientifico con Tom Cruise, Edge of Tomorrow, è stato anche autore di Alien: Covenant e più recentemente di Forever, film scritto per il regista di Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards.

A differenza delle precedenti pellicole che hanno avuto come oggetto la città di Atlantide e che l'hanno spesso ritratta come un regno subacqueo, il film della Universal diretto da Trevorrow sarà ambientato su un continente perduto nel mezzo dell'oceano indiano, tra l'Africa, l'India e l'Oceania. La gente che lo popola è una civiltà multietnica dotata di una tecnologia molto avanzata.

Trevorrow si è accostato per la prima volta al progetto nel 2018, ma lo ha tenuto segreto per dare modo al team creativo di occuparsene in tranquillità - tra loro anche lo scenografo di Star Wars: Episode IX e Jurassic World: Dominion, Kevin Jenkins, che si è occupato di donare il look e le ambientazioni al progetto.

Il regista ha più volte ribadito che Jurassic World: Dominion sarà più un Jurassic Park 6, poiché trattasi di una conclusione per tutta la saga, iniziata nel 1993 da Steven Spielberg; a proposito, proprio il primo Jurassic Park è tornato in testa al box-office 27 anni dopo la prima volta.