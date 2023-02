Atlantis, Colin Trevorrow lavora ad un nuovo film sul mito di Atlantide!

Secondo THR, il regista di Jurassic World Colin Trevorrow è impegnato nella realizzazione di un nuovo lungometraggio sul mito di Atlantide. Inizialmente sviluppato da Universal, il progetto è ora nelle mani di Skydance, con Trevorrow che produrrà e dirigerà il film scritto da Charmaine DeGraté, autrice di House of the Dragon.

Il film, intitolato Atlantis, è descritto come "un'avventura fantasy basata sulla leggendaria avanzata civiltà che affondò e poi andò perduta a causa degli elementi, degli antichi dei o dell'arroganza dell'uomo". Se volete scoprire le vere Atlantide in giro per il mondo recuperate il nostro articolo sulle reali città sommerse.



Non è la prima volta che il mito di Atlantide compare sul grande schermo e soltanto negli ultimi anni è stato rappresentato nel DC Universe nei film Aquaman e Black Panther: Wakanda Forever con il nome di Talokan (fusione tra Atlantide e l'azteco Tlalocan).

Nel 2001 Disney realizzò un film dedicato alla città perduta e intitolato Atlantis - L'impero perduto.



Colin Trevorrow è reduce dalla regia dell'ultimo film della saga di Jurassic World, dal titolo Jurassic World - Il dominio.

Nel corso della sua carriera da regista ha raggiunto grande successo al botteghino con Safety Not Guaranteed, uscito nel 2012, e con il primo film Jurassic World nel 2015, che riprese la saga inaugurata nel 1993 da Steven Spielberg con Jurassic Park.



Sul nostro sito è disponibile la recensione di Jurassic World - Il dominio, ultimo capitolo del franchise. Nel cast del film Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e i protagonisti storici del primo film di Spielberg, Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern.