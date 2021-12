At the Mountains of Madness, Guillermo del Toro vuole un film 'più esoterico e strano'

È da almeno 10 anni che Guillermo del Toro ha in cantiere un film di At the Mountains of Madness, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di H.P. Lovecraft, ma adesso rivela che lo realizzerebbe in maniera del tutto diversa rispetto al passato.

Durante il podcast the Kingscast, infatti, il regista Premio Oscar ha parlato del suo accordo con Netflix e dei titoli che vorrebbe realizzare nei prossimi anni.

"Prova a indovinare quali sono stati i primi progetti che ho presentato. Ho sbirciato nella dispensa e ho trovato Monte Cristo e At the Mountains of Madness. E quelli sono stati i primi che ho presentato" ha rivelato, spiegando che il secondo in particolare è ancora tra i progetti che più vorrebbe rendere realtà, anche se ora andrebbe rivoluzionato.

"Il fatto è che la sceneggiatura di Mountains che scrivemmo 15 anni fa non sarebbe quella che userei adesso, quindi ci vorrebbe una riscrittura. Non solo per ridimensionarlo un po', ma perché all'epoca stavo cercando di inserirvi degli elementi che gli permettessero di essere approvato dagli studios, renderlo più vicino a un blockbuster. Ma non credo che adesso ci sia questa necessità" ammette "Posso realizzare una versione più esoterica, bizzarra e intimistica e aggiungere alcune scene che erano state messe da parte".

Inoltre "Alcuni dei più grossi pezzi per la scenografia che avevo ideato, ad esempio, non sono più di mio gradimento. Ho già fatto qualcosa di simile, e ora voglio esplorare nuovi orizzonti, voglio cambiare direzione".

Nonostante ciò, continua: "So quali cose rimarranno. So che il finale che avevamo è uno dei più accattivanti, bizzarri e inquietanti per me, e ci sono almeno quattro elementi horror della scenografia che mi piacciono dello script originale".

Però al momento Del Toro è impegnato con le sue attuali produzioni, il film di Pinocchio per Netflix e la serie tv Cabinet of Curiosities con Rupert Grint, quindi il progetto dovrà (continuare ad) aspettare. Ma prima o poi...