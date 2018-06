AT&T ha finalizzato l'acquisizione di Time Warner per 85 miliardi di dollari

Il giudice federale ha dato l'ok alla fusione di AT&T e Time Warner due giorni fa e oggi è arrivata la notizia che l'accordo è stato definitivamente siglato per 85 miliardi di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia (che aveva intentato la causa per motivi di antitrust), potrebbe ancora ricorrere in appello. Tuttavia ecco le dichiarazioni delle parti coinvolte nella fusione. Randall Stephenson, Presidente e CEO di AT & T ha dichiarato:

"I contenuti e il talento creativo presente alla Warner Bros., alla HBO e alla Turner sono di prim'ordine. Combinando tutto questo con i punti di forza di AT & T nella distribuzione diretta al consumatore ci proponiamo di offrire ai clienti un'esperienza di intrattenimento differenziata e di alta qualità mobile. Presenteremo un nuovo approccio al modo in cui l'industria dei media e dell'intrattenimento lavora attualmente per i consumatori, i creatori di contenuti, i distributori e gli inserzionisti".

Sempre come riportato da Comingsoon, Jeff Bewkes, presidente e CEO di Time Warner rimarrà all'interno dell'azienda nelle vesti di consulente senior durante il periodo di transizione. Le singole aziende, Warner, Turner e HBO faranno adesso riferimento e John Stankey di AT & T. Randall Stephenson ha dichiarato su questo punto specifico che:

"Jeff è un leader eccezionale e uno dei CEO più affermati in circolazione. Lui e il suo team hanno costruito un marchio che è leader a livello globale nel mondo dei media e dell'intrattenimento. E apprezzo molto i suoi consigli."

Infine, riguardo le previsioni di successo a lungo termine di questa fusione, l'esperto analista economico John Hodulik ha dichiarato:

"L'impatto a lungo termine dipenderà dalla capacità di AT & T di sfruttare i contenuti di Time Warner."

E dunque, chi vivrà vedrà...