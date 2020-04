At Home With Olaf, il corto di Frozen preferito da Josh Gad e gli altri usciti finora

In attesa di scoprire quando Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle verrà reso disponibile anche su Disney+ Italia, possiamo gustarci questi simpatici cortometraggi con protagonista il pupazzo di neve Olaf.

Come annunciato anche da Josh Gad, per intrattenere i fan Disney in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo al momento, è nata una nuova iniziativa, i cortometraggi A Casa con Olaf, realizzati remotamente da Hyrum Osmond e Disney Animation, e doppiati sempre da casa dallo stesso Gad, che presta la voce al personaggio in tutte le sue iterazioni cinematografiche.



E proprio Josh Gad ha recentemente rivelato su Twitter qual è il suo corto preferito tra quelli diffusi finora (che trovate tutti, come sempre, in calce alla notizia).



"Il mio corto preferito finora. #AtHomeWithOlaf #ADVENTURE animato da @mrhyrum

e @disneyanimation e doppiato da me con in testa un Fedora" scrive nella caption del più recente corto, quello in cui Olaf passa tutto il tempo a viaggiare da un posto all'altro... Senza avere la testa sulle spalle.

Per scoprire perché il divertente pupazzo non ha più la testa, e dove questa sia finita, cliccate sul tasto play del video riportato nel primo tweet.



E voi, quale di questi cortometraggi avete preferito? Fateci sapere nei commenti.