At Eternity's Gate, Willem Dafoe è Vincent Van Gogh nel trailer ufficiale del film

È grazie alla CBS Films che possiamo mostrarvi quest'oggi il bellissimo poster e l'avvolgente trailer ufficiale di At Eternity's Gate, nuova fatica del regista Julian Schnabel (Lo Scafandro e la Farfalla) che racconterà parte della vita e dell'arte di Vincent Van Gogh, interpretato da un magistrale Willem Dafoe.

At Eternity's Gate è un viaggio del mondo e della mente di uno degli artisti più importanti che la storia abbia mai conosciuto, che di fronte a ogni possibile scetticismo, alla malattia e al rifiuto è riuscito a catturare l'essenza del mondo e dei suoi paesaggi in alcuni dei quadri più amati dai critici dell'intero globo terrestre. Non è un tipico biopic che vuole raccontare in modo forense la vita del suo personaggio, ma più un insieme di lettere, fatti conosciuti e semplici dicerie su un uomo che ha sempre guardato alla libertà come massimo punto d'arrivo e all'arte come unica via di fuga da una vita fin troppo crudele.



At Eternity's Gate vede nel cast anche Oscar Isaac nei panni di Paul Gauguin, Rupert Friend, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seigner, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 13 novembre, mentre per l'Italia non è ancora disponibile una release ufficiale.



Il film è stato comunque presentato in concorso in questi ultimi giorni al prestigioso Festival del Cinema di Cannes, ricevendo grande plauso di pubblica e critica, tanto che si parla della Coppa Volpi per Dafoe, che regge sulle proprie spalle un film affascinante, fluido e commovente.