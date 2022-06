AstroSamantha fa un paragone tra i suoi capelli e quelli della Dottoressa Stone in Gravity

La donna dei record nello spazio, Samantha Cristoforetti, è tornata in orbita lo scorso 28 Aprile, e ha recentemente condiviso un simpatico post su Twitter in cui paragona i suoi capelli a quelli della Dottoressa Stone in Gravity.

Per chi non lo ricordasse, nel film Ryan Stone era interpretata da Sandra Bullock, ed era un ingegnere biomedico che affronta per la prima volta una missione nello spazio. "Hey, Dr. Stone! Ho una veloce domanda per te" ha scritto Cristoforetti nel suo post. "Come hai fatto a tenere i capelli in piega? Domando per un'amica..." Ad accompagnare la didascalia c'è una foto in cui l'astronauta Samantha Cristoforetti riproduce la posa del personaggio nel film. Tuttavia c'è una piccola differenza tra le due: i capelli. Mentre quelli di Bullock restavano perfettamente in piega, Cristoforetti non riesce a tenere i capelli così in ordine: come potrebbe? Questa è una cosa che può spiegarle solo la Dottoressa Stone.

Come sappiamo l'astronauta è in orbita per la missione Minerva attualmente, e racconta sui suoi profili social la sua avventura nello spazio. Cristoforetti si trova a bordo della Iss, e resterà nello spazio per ben sei mesi, per compiere diversi esperimenti insieme ai suoi colleghi per conto dell'Agenzia spaziale europea.