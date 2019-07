L'astronauta Luca Parmitano annuncia che vedrà Ad Astra nello Spazio. Il video

Continua la campagna promozionale dell'atteso e intrigante Ad Astra di James Gray (Civiltà Perduta), nuova avventura sci-fi con protagonista Brad Pitt che a quanto pare sarà proiettata il prossimo settembre anche nella Stazione Spaziale Internazionale, come rivela in un nuovo video promo l'astronauta Luca Parmitano.

Come rivela infatti l'astronauta italiano pronto a partire fino al prossimo febbraio 2020 per una nuova missione nello Spazio, il nuovo film di Gray sarà proiettato anche nella Stazione orbitale intorno alla Terra. Per altro, come rivela lo stesso Parmitano, il moto "per aspera ad astra" è proprio quello utilizzato dai cosmonauti russi, il che per l'astronauta è "davvero un buon auspicio".



Ad Astra racconta la storia di un ingegnere militare che decide di imbarcarsi in un'ambiziosa missione spaziale alla volta di Nettuno per scoprire la verità sulla scomparsa del padre, partito anni prima in un'altra missione alla ricerca di prove dell'esistenza di forme di vita extraterrestre. Nel cast del film troveremo anche Tommy Lee Jones, Live Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy.



L'uscita di Ad Astra nelle sale italiane è prevista per il prossimo 26 settembre. Cosa ne pensate del film? Quanto lo state attendendo? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti in calce alla notizia.