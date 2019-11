Ad Astra sarà presto disponibile in Blu-ray e 4k, bonus una scena finale inedita

La rivista Rolling Stones descrive così la pellicola: "Quella di Brad Pitt è una prova attoriale vibrante e assolutamente avvincente, un thriller fantascientifico ambientato nello spazio. Quando un misterioso evento minaccia la vita sulla Terra, l'astronauta Roy McBride (Brad Pitt) parte per una pericolosa missione attraversando un sistema solare sconosciuto. Oggetto della ricerca sarà il ritrovamento del padre di McBride (Tommy Lee Jones), scomparso insieme all'intero equipaggio trent'anni prima in una missione che avrebbe dovuto salvare l'intero universo."

La versione in 4K Ultra HD uscirà il 3 dicembre, mentre quelle in Blu-ray e DVD solo il 17 dello stesso mese. Per chi ha avuto il piacere di vedere Ad Astra al cinema, l'attesa non sembrerà così lunga: in entrambe le versioni ci saranno alcune scene finali tagliate cui seguiranno anche alcune interviste al cast ed al team di riprese, arricchendo l'esperienza con un interessante behind the scenes, il tutto accompagnato dal video commento di Gray.

Nel cast della pellicola prodotta dalla 20th Century Fox troviamo Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, Jamie Kennedy, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed e Anne McDaniels.

Avete visto Ad Astra? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!