Ad Astra: nuovo suggestivo poster ufficiale per il film con Brad Pitt

"Le risposte che cerchiamo sono appena fuori dalla nostra portata": così recita il nuovo poster ufficiale di Ad Astra, attesa pellicola sci-fi di James Gray che vedrà come protagonista Brad Pitt.

In linea con le suggestive immagini mostrate dal primo trailer di Ad Astra, questo nuovo poster ufficiale ci trasporta nelle atmosfere contemplative del cinema di Gray, al suo nuovo film dopo Civiltà Perduta (2016). Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Nel film Brad Pitt vestirà i panni di un ingegnere militare che sceglie di intraprendere un'ambiziosa missione spaziale per scoprire una volta per tutte cos'è accaduto a suo padre, mai tornato a casa dopo essere partito alla volta di Nettuno per cercare segni di vita extraterrestre intelligente.

Nello stellare cast del film troveremo anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy. Qui potete trovare la prima foto ufficiale di Ad Astra.

Ad Astra debutterà nelle sale il prossimo 20 settembre distribuito dalla 20th Century Fox, mentre è lecito aspettarsi una sua anteprima ufficiale al Festival di Venezia, che ricordiamo quest'anno potrebbe aver tra i concorrenti anche The Irishman di Martin Scorsese. Cosa vi aspettate dalla prima esperienza di Gray nel mondo sci-fi? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.