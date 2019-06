Ad Astra: James Gray porta Brad Pitt su Nettuno nel primo trailer ufficiale

Dopo la nuova collaborazione con Quentin Tarantino in C'Era Una Volta ad Hollywood, la star Brad Pitt si prepara a volare nello spazio fino a Nettuno per ritrovare suo padre nell'attesissimo Ad Astra, primo sci-fi dell'acclamato regista James Gray.

Nel primo trailer ufficiale, rilasciato a sorpresa pochi minuti fa dalla 20th Century Fox, ci vengono mostrate tantissime immagini suggestive (come un inseguimento con tanto di sparatoria a bordo di rover sulla superficie di Nettuno? la Luna?) che conferiscono al film un inaspettato taglio votato alla spettacolarità: era lecito aspettarsi un film più commerciale visti i nomi coinvolti, ma almeno a giudicare dai due minuti del filmato sembra proprio che Gray abbia voluto dare un'accelerata sostanziale al suo cinema, che chi lo conosce sa quanto sia contemplativo e austero.

Come sempre, potete gustarvi il filmato comodamente in questo articolo.

Qualche settimana fa l'uscita di Ad Astra era stata rinviata nuovamente ad una non meglio specificata finestra autunnale, cosa che aveva spinto alcuni - noi compresi - a credere che il film avrebbe perfino mancato il Festival di Venezia. Ora però il trailer ha fissato la data di uscita per il prossimo 20 settembre, e a questo punto la presenza al Lido dovrebbe essere certa.

Cosa vi aspettate da questo film? Ne avevate già sentito parlare prima di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

Ad Astra racconterà la storia di un ingegnere militare che decide di intraprendere un'ambiziosa missione spaziale per scoprire cosa è accaduto al padre, partito anni prima per Nettuno - al fine di cercare segni di vita extraterrestre intelligente - ma mai tornato a casa. Il cast, oltre a Brad Pitt, include anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy.



