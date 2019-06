Ad Astra: Brad Pitt si prepara al decollo nel primo spot tv del film di James Gray

Dopo la pubblicazione del primo, incredibile trailer di Ad Astra, che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, l'atteso sci-fi di James Gray con protagonista Brad Pitt è tornato con un nuovo spot televisivo.

Nel filmato, che come al solito potete visionare comodamente in calce all'articolo, l'astronauta Roy McBride (il personaggio di Brad Pitt) si prepara al lancio per Nettuno, dove anni prima suo padre (interpretato da Tommy Lee Jones) venne inviato in cerca di un vita extraterrestre: il mistero che avvolge la sua sparizione rischia di compromettere l'equilibrio dell'intero Sistema Solare e spazzare via la vita sulla Terra, e nel cercare di svelarlo il protagonista potrebbe scoprire cose in grado di mettere in discussione la natura dell'esistenza umana e il nostro ruolo nell'universo.

Lo spot, fatta eccezione per qualche fugace inquadratura che rischiate di perdervi battendo le ciglia, non include scene inedite rispetto al trailer della settimana scorsa, ma in un minuto secco riesce a replicarne tutta l'adrenalina e la spettacolarità.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo al primo poster di Ad Astra. L'uscita del film, vi ricordiamo, è prevista per settembre 2019.