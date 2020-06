Ad Astra: in arrivo il sequel con Cate Blanchett, Robert De Niro e Anne Hathaway

Dopo il grande successo che è stato Ad Astra, James Grey torna sul grande schermo con il suo nuovo film Armageddon Time, in cui però non riperderà i toni e lo stile della pellicola prequel. Grandi attori sono stati chiamati sul set e nel cast troveremo Cate Blanchett, Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland e Anne Hathaway.

Secondo le prime fonti il film avrà sullo sfondo un'America dai toni conservatori e reazionari e in procinto di eleggere Ronald Reagan alla Casa Bianca (dove rimase dal 1981 al 1989). L'intera ambientazione sarà inoltre ispirata ai ricordi d'infanzia di Gray, che sembrerebbe essere già pronto ad iniziare le riprese a New York.

"Ogni film che fai è diverso", ha detto il regista. "ma sto cercando di fare qualcosa che sia l'esatto opposto dell'immensità vuota, oscura e solitaria del mio ultimo film [Ad Astra]. Sono ansioso di fare qualcosa che riguardi le persone, le emozioni e le interazioni umane e voglio che sia pregno di amore e gentilezza. In un certo senso riguarda la mia infanzia, ma voglio rappresentare l'amore familiare in modo più ampio e stratificato. Sono convinto che la maggior parte delle persone faccia del suo meglio in circostanze difficili e in un ceto senso è una cosa meravigliosa e molto commovente per me".

Ha poi continuato parlando del tono "politico e storico" che avrà Armageddon Time, che sarà ambientato in periodo in cui classismo e razzismo vennero riscoperti: "Quello che è successo a me, molto semplicemente, è che ebbi grossi problemi quando avevo circa 11 anni, anche se nel film i ragazzi ne avranno 12. La storia sarà incentrata sul passaggio dalla scuola pubblica a quella privata e dei molti privilegi che ne ricavai. Questo film parlerà di cosa significasse per me e di quanto fossi fortunato, contrariamente a quello che voleva dire per un mio caro amico ed esplorerà la frattura che si creò tra noi".

Per sapere di più sul primo film della saga di Grey vi rimandiamo alla nostra recensione di Ad Astra e al finale alternativo di Ad Astra: fateci sapere cosa ne pensate e se vi è piaciuto o se come Quantin Tarantino non avete affatto apprezzato Ad Astra.