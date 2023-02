Astolfo, il film di Gianni di Gregorio arriva in dvd: 'E' il mio lavoro più allegro'

Plaion Pictures e Lucky Red annunciano che da oggi, 9 febbraio, Astolfo, il nuovo film diretto da Gianni di Gregorio, fa il suo esordio sul mercato home-video ed è disponibile in versione DVD.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, Astolfo è la nuova commedia diretta da Gianni Di Gregorio che lo vede protagonista insieme a Stefania Sandrelli: Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e si ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora: sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.

"Credo che Astolfo sia il film più allegro e spensierato che ho fatto" ha dichiarato il regista. "Sicuramente il lungo isolamento dovuto alla pandemia e un acciacco di salute hanno scatenato una reazione straordinaria e incontrollata, considerando il fatto che mi sono messo a parlare d'amore alla mia età. Ma in effetti l'amore non ha età, e lasciare aperto uno spiraglio all'amore, all'empatia e all'amicizia è importante per la qualità della nostra vita. Ho trovato degli attori formidabili con i quali è nato un profondo rapporto. E poi l'incontro con la meravigliosa Stefania! Ogni film è faticoso, ma stavolta devo dire che ci siamo tutti molto divertiti."

