Asteroid City, Wes Anderson vince il ricorso: il film classificato come PG-13

Wes Anderson ha vinto il ricorso presentato contro la valutazione dell'MPA d'inizio anno che aveva assegnato il Rating R, che vieta la visione ai minori di 17 anni non accompagnati, al nuovo film del regista, Asteroid City. Il motivo era la presenza di 'breve nudità esplicita' all'interno del lungometraggio in uscita a settembre.

Focus Features e Wes Anderson avevano preannunciato il ricorso per Asteroid City e ora l'MPA, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato che Asteroid City uscirà nelle sale con un PG-13, che impedisce la visione del film ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto.



Ecco la nuova classificazione:"Classificato PG-13 in appello per brevi nudità esplicite, fumo e altro materiale allusivo". Una descrizione che non si discosta di molto da quella di "brevi nudità esplicite" che aveva convinto MPA a classificare il film come Rating R.



In ogni caso, probabilmente il ricorso presentato da Anderson sottolineava la mancanza di un contesto sessuale attorno alle 'brevi nudità esplicite' rimarcate da MPA.

La vittoria del ricorso da parte di Anderson è un fatto piuttosto raro perché solitamente MPA risponde negativamente agli appelli per tali modifiche.



Ambientato intorno al 1955 in una fittizia cittadina americana desertica, il film racconta le vicende che accadono intorno ad un convegno di astronomia noto come Junior Stargazer. Il luogo diventa meta per studenti provienti da ogni parte del mondo e accompagnati dai rispettivi genitori. Nel consueto ricco cast del film, Anderson presenta, tra gli altri, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber e Hope Davis.

Non perdetevi il trailer ufficiale di Asteroid City, che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes.