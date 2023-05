Asteroid City di Wes Anderson, il trailer italiano (con tutti gli attori di Hollywood)

Il nuovo trailer di Asteroid City, prossimo film scritto e diretto dal regista nominato all'Oscar Wes Anderson, è disponibile anche in versione italiana sul canale ufficiale YouTube di Universal Pictures.

Il film, sceneggiato da Wes Anderson da una storia originale creata da Wes Anderson e Roman Coppola e prodotto da Wes Anderson, Steven Rales e Jeremy Dawson, è ambientato in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955: l'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da una serie di eventi destinati a cambiare il mondo.

Che ci crediate o meno, il cast del film è composto da tutti gli attori di Hollywood che possono venirvi in mente. Se avete un'ora di tempo, ve li elenchiamo qui di seguito: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum, Sophia Lillis, Fisher Stevens, Ethan Josh Lee, Grace Edwards, Aristou Meehan, Rita Wilson, Jarvis Cocker e Bob Balaban.

Asteroid City verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, e in Italia arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 14 settembre.