Asteroid City: Wes Anderson rivela i suoi maestri, da Elia Kazan a Wim Wenders

Il trailer italiano di Asteroid City ci mostra una sfilza di celebri attori hoolywoodiani, e a fornirci nuovi dettagli è lo stesso Wes Anderson: il regista, infatti, ha approfittato di una lunga intervista per approfondire tutti i suoi punti di riferimento.

Dopo aver ribadito che "l'elemento centrale rimane Elia Kazan" (ossia il celebre regista, sceneggiatore e attore di Un tram che si chiama Desiderio e Fronte del porto), ha ribadito di essere "da sempre molto sensibile alla mistica di una storia nel dietro le quinte, basti pensare soltanto all'aura. Il palcoscenico di New York negli anni '50 è davvero speciale, ma c'era sempre questo nuovo tipo di recitazione, questa varietà di narrazione di cui Kazan e gli altri drammaturghi del periodo facevano parte. In un certo senso, è stato il più cinematografico di sempre".

Inoltre, numerosi sono i riferimenti a Wim Wenders (Paris, Texas, Il cielo sopra Berlino): "Ho sempre amato la sua interpretazione del paesaggio e delle persone che lo abitano. L'America lo affascina, ma da una prospettiva berlinese; e il risultato è sempre fresco e originale". In generale vi è l'idea che "i registi riescano a dare il meglio di se stessi a 30, 40 o 50 anni, e non certo tra i 60 e i 70", eppure "Martin Scorsese ha più di 80 anni e sta per far uscire un gran film" – e lo stesso vale per Frances Coppola.

Quanto ai personaggi, Scarlett Johansson è chiaramente modellata sulla base di Marilyn Monroe, nonostante per Anderson "non sia stata una fissazione speciale, soprattutto considerando tutte le difficoltà nel girare insieme a lei". In particolare, il regista ha parlato del "talento vulnerabile di riuscire a creare qualcosa di reale davanti alla fotocamera", soprattutto in pellicole come A qualcuno piace caldo e Il principe e la ballerina.

Infine, una menzione d'onore spetta a Tom Hanks: "Quando ho avuto l'occasione di lavorare con Tom Hanks in questo film, varcava una specie di soglia per diventare ancora più iconico. Adesso è un simbolo a pieno titolo. Se avessi lavorato con lui nel 1998 o qualcosa del genere, sì, sarebbe stato una stare del cinema... ma non certo una leggenda". In un'altra occasione, Wes Anderson ha motivato l'assenza di Bill Murray in Asteroid City

Il film debutterà al cinema il 14 settembre 2023.