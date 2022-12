Asteroid City di Wes Anderson: confermata la data d'uscita del film con Margot Robbie

A nemmeno due anni di distanza dal precedente The French Dispatch (che previsto per il 2020 è poi uscito un anno dopo a causa della pandemia di coronavirus), stiamo per rivedere sul grande schermo Wes Anderson con la sua nuova fatica: Asteroid City, che come al solito vanta un cast stellare fatto di fedelissimi e new entry. Ecco quando uscirà!

A poco più di un anno dalla fine della produzione del progetto, la Focus Features ha annunciato che il nuovo film di Wes Anderson uscirà la prossima estate. Asteroid City, definito come un dramma romantico, è stato programmato per un'uscita limitata nelle sale il 16 giugno 2023, mentre l'uscita più estesa è prevista per il successivo 23 giugno. La Universal Pictures si occuperà della distribuzione internazionale del film.

Secondo la sinossi ufficiale di Focus Features, Asteroid City sarà una meditazione poetica sul significato della vita. Racconterà la storia di un'immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention Junior Stargazer. L'evento riunisce studenti e genitori di tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo/ricreazione, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora.

È la prima volta che Tom Hanks e Margot Robbie lavorano con Anderson. Come già anticipato, tornano a lavorare con lo sceneggiatore-regista Tilda Swinton, Edward Norton e Adrien Brody, così come Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Jeffrey Wright e Fisher Stevens. Asteroid City completa il suo cast con un ensemble eccezionale, che comprende Bryan Cranston, Hong Chau, Hope Davis, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Maya Hawke, Scarlett Johansson, Rupert Friend, Grace Edwards, Ethan Lee, Sophia Lillis, Stephen Park, Tony Revolori, Liev Schreiber e Rita Wilson.

Asteroid City, tuttavia, si ritroverà ad affrontare pellicole di peso e molto attese in quelle stesse settimane di uscita. Il film esce lo stesso giorno in cui la Warner Bros. intende distribuire il suo prossimo cinecomic, The Flash. Una settimana dopo, il film si scontrerà con Indiana Jones e la ruota del destino della Disney. Due blockbuster tra i più attesi degli ultimi anni, insomma, contro il film indipendente di un autore affermato. Non sarà una sfida facile.

Nel frattempo, vi lasciamo alla recensione di The French Dispatch, l'ultimo film di Anderson uscito in sala.