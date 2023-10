Asteroid City, spiegazione del finale del film di Wes Anderson

Per qualcuno sarà una notizia, ma i film di Wes Anderson sono soliti avere anche una storia oltre le inquadrature simmetriche e le tinte pastello per il quale il regista di Grand Budapest Hotel viene amato (e in egual misura odiato, forse) sin dagli inizi della sua carriera. Scherzi a parte, dunque, come si conclude quella di Asteroid City?

Come sappiamo, il nuovo lavoro di Anderson ci racconta le vicende dei personaggi di una commedia, bloccati nella cittadina del titolo a causa di una quarantena, e parallelamente ciò che accade nel dietro le quinte della commedia stessa, con l'attore che interpreta Augie che proprio non riesce a non fare suo il dolore del personaggio per la morte della moglie.

Sul finale, dopo una sfogata, Jones sembra voler abbandonare il set in preda all'insoddisfazione: una scena tagliata della commedia, nella quale la defunta moglie di Augie parla in sogno a suo marito dandogli il permesso di andare avanti, sembra però ridargli slancio. Apprendiamo inoltre anche che l'autore Conrad Earp, con il quale il nostro ha avuto una relazione, è morto mesi prima, e che quindi Jones sta effettivamente vivendo un lutto molto simile a quello del suo personaggio.

L'attore decide quindi di tornare per la fine dell'opera, scoprendo che a tutti i personaggi tenuti in quarantena ad Asteroid City è stato permesso di andare via: Midge ha però lasciato ad Augie il suo recapito, e ciò ci lascia intendere che la storia tra i due sia destinata ad andare avanti. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Asteroid City.