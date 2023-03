Asteroid City, rivelato il poster ufficiale del nuovo film di Wes Anderson

La pagina Instagram del film Asteroid City, in collaborazione con Focus Features, ha pubblicato in data 28 marzo 2023 il poster del celebre film in arrivo il 16 giugno 2023, annunciando al contempo l'imminente rilascio del trailer ufficiale.

Così scrive l'account come descrizione del post: "La nostra storia inizia in una città fittizia nel deserto americano intorno al 1955. Il trailer di ASTEROID CITY è disponibile domani". A dirigere il film è Wes Anderson (Rushmore, Grand Budapest Hotel, L'isola dei cani), che nel processo di ideazione della storia è stato affiancato da Roman Coppola. Nel cast, invece, figurano attori del calibro di Tilda Swinton, Adrien Brody, Tom Hanks e Margot Robbie.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "L'itinerario di un convegno Junior Stargazer/Scape Cadet (organizzato per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per borse di studio e competizioni accademiche) è incredibilmente sconvolto dal tutti i cambiamenti che si stanno verificando nel mondo". In un'altra occasione, la pellicola è stata definita come "più grande della maggior parte degli altri film di Anderson di natura corale". Le informazioni sulla trama continuato quindi a essere scarse, nonostante alcuni avvenimenti cronistici ci spingano a porci una serie di interrogativi: la produzione di Asteroid City ha presentato ricorso dopo che il film è stato vietato ai minori...

Distribuito da Focus Features e prodotto da American Empirical Pictures e Indian Paintbrush, il film debutterà negli Stati Uniti in versione limitata il 16 giugno 2023, a cui seguirà un'altra più ampia il 23 giugno. Per approfondire l'argomento, scopri il cast stellare e la trama del nuovo film di Wes Anderson Asteroid City.