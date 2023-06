Asteroid City, Jason Schwartzman parla del suo rapporto con Wes Anderson

Asteroid City è il nuovo film scritto e diretto dal regista Wes Anderson. La pellicola affronta il tema degli avvistamenti alieni e della quarantena, oltre che gli effetti di questi eventi su un gruppo predeterminato di personaggi.

Questo progetto rappresenta l'ennesima collaborazione tra il regista ed il suo attore feticcio, Jason Schwartzman, che assieme ad altri rappresenta il ristretto gruppo che Anderson si porta dietro nella realizzazione dei suoi lavori.

Durante la conferenza stampa per Asteroid City, in un'intervista per ComicBook.com, Schwartzman ha riflettuto sui suoi 25 anni passati a lavorare con il direttore di Grand Budapest Hotel.

L'attore ne ha approfittato per condividere un aneddoto secondo cui il regista, in tutto questo tempo, non abbia mai perso quel tocco di meraviglia tipico dei bambini:

"Durante le riprese di Rushmore dovevo guidare un kart, allora lui mi si avvicina e mi dice 'seguimi' ed iniziamo un inseguimento allontanandoci dal set. Abbiamo giocato così tutto il giorno, stavamo morendo dalle risate. Lui è così, ama far parte di tutto questo, per lui un oggetto di scena non è solo questo, è qualcosa a cui puoi entrare dentro, puoi sentirlo tuo".

L'attore ha poi sottolineato come Wes Anderson porti ancora oggi quella magia sul set:

"Fa così ancora oggi per ogni nuovo progetto. Penso che l'unica differenza sia che oggi non gli serve rubare un kart per averne uno".

In attesa di vedere se il lavoro di questo gruppo affiatato di professionisti sarà andato a buon fine, ecco qui il trailer di Asteroid City.

Tra l'altro, sapevate che Wes Anderson non ama chi imita il suo stile particolare?