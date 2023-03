Asteroid City, incontri ravvicinati con un cast senza precedenti nel trailer ufficiale

Dopoil poster ufficiale di Asteroid City presentato ieri, come promesso il nuovo film di Wes Anderson prodotto e distribuito da Universal Pictures si è mostrato in questi minuti con il primo trailer integrale.

Il filmato, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, mostra l'ambientazione fantascientifica di Asteroid City, film ambientato negli anni '50 in una città deserta (immaginaria) degli Stati Uniti, dove l'auto del protagonista Jason Schartzman si guasta mentre sta accompagnando suo figlio a una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali. Tuttavia, lo show viene interrotto in modo spettacolare da 'eventi destinati a cambiare il mondo' quando sembra che un'astronave aliena sia in procinto di atterrare ad Asteroid City. La città viene messa in quarantena, intrappolando i giovani cadetti spaziali, il personaggio di Schwartzman, i suoi quattro figli e il loro nonno (Tom Hanks) entro i confini della città.

La fantascienza è un gran cambio di passo per il regista, noto per i suoi drammi stravaganti come The Grand Budapest Hotel e il più recente The French Dispatch, ma questa sua nuova avventura in technicolor apparentemente ispirata a Incontri ravvicinati del terzo tipo sarà impreziosita da uno dei cast più impressionanti di sempre: oltre ai nomi citati nel paragrafo precedente, infatti, nel film ci saranno anche Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum, Rita Wilson, Edward Norton, Adrien Brody, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Hong Chau, Tony Revolori e Sophia Lillis.

Secondo le indiscrezioni Asteroid City dovrebbe debuttare a Cannes 2023, mentre nei cinema USA arriverà il 23 luglio. Per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.