Asteroid City, il film di Wes Anderson vietato ai minori: la produzione presenta ricorso

Secondo quanto riporta Film Ratings, il prossimo film di Wes Anderson, Asteroid City, ha ricevuto il divieto ai minori per "fugace nudità". Una decisione che ha stupito la produzione del film che presenterà ricorso per cercare di ottenere una modifica da MPAA, perché la classificazione non viene ritenuta idonea per Asteroid City.

Tuttavia, non sarebbe la prima volta che un film di Wes Anderson viene classificato R. In passato capitò a buona parte della sua filmografia, da Bottle Rocket a Il treno per il Darjeeling, da Grand Budapest Hotel a The French Dispatch.



Il lungometraggio di Wes Anderson viene descritto ufficialmente come "una poetica maledizione sul senso della vita". Scoprite quando uscirà Asteroid City.

Secondo la descrizione "il film racconta la storia di un'immaginaria città americana nel deserto, verso il 1955, e della sua convenzione di Junior Stargazer che riunisce genitori e studenti da tutto il Paese, per sfide accademiche, riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora".



Come al solito il cast del film è parecchio nutrito, con Adrien Brody, Tilda Swinton, Bill Murray, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Tony Revolori, Jeff Goldblum, Jack Ryan, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Maya Hawke e Sophia Lillis.

Sul sito potete recuperare la recensione di The French Dispatch, l'ultimo film di Anderson uscito nelle sale.