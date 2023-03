Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson potrebbe essere presentato a Cannes!

Ami i colori pastello, cast stellari e racconti surreali? Wes Anderson è il regista che fa al caso tuo. Non è una grande sorpresa scoprirlo ma, Asteroid City, il prossimo film del regista texano arriverà in anteprima al festival di Cannes confermando la sua nomea di affezionato alla competizione.

La notizia, al momento, non è stata resa ufficiale ne dalla casa di produzione ne dalla kermesse ma alcune fonti affidabili lo darebbero tra i titoli sicuramente presenti durante la manifestazione. Dopo che Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese non andrà a Cannes poichè troppo lungo, si sentiva quasi la necessità di una pellicola di un grande autore che riuscisse ad attirare l'attenzione del grande pubblico e con Wes Anderson difficilmente si sbaglia.

La tendenza del regista a raccogliere cast composti da numerosissime star aumenta non solo l'appeal verso la pellicola ma anche l'interesse dei grandi Festival internazionali. Wes Anderson, a differenza di tanti altri colleghi, ha sempre avuto un legame particolare con Cannes poichè la maggior parte dei suoi film sono stati presentati alla manifestazione francese. In pochi nel cinema moderno si sono rivelati capaci di legare bellezza estetica storie valide da raccontare come Wes Anderson.

In attesa dell'uscita di Asteroid City vi consigliamo la nostra recensione di The French Dispatch ultima pellicola arrivata in sala di Wes Anderson. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!