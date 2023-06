Asteroid City, per Paul Schrader è 'il film più bello di Wes Anderson'

Asteroid City è il nuovo film del geniale regista Wes Anderson, il cui peculiare stile che applica alla regia ed alla messa in scena dei suoi lungometraggi lo hanno reso, col tempo, un vero e proprio autore. Ma sarà riuscito anche questa volta a centrare il bersaglio?

Su questo, sicuramente il regista e sceneggiatore Paul Schrader si è già fatto un'opinione ben precisa, dato che ha già visto il film e lo ha definito: "il migliore".

Lo scrittore dietro il soggetto di Taxi Driver ha infatti pubblicato un post su Facebook di recente, in cui dice: "Asteroid City è il film più bello di Wes Anderson. Credo sia il suo più bel lavoro. Penso sia riuscito ad instillare nell'opera la sua visione, attraverso il design. Penso sia difficile trovare un lavoro che possa eguagliarlo"

"Sono veramente felice e rincuorato che ne sia uscito un così bel lavoro, anche se devo ancora capacitarmi di come ci sia riuscito" ha concluso Schrader nel post.

Sembra dunque che la nuova pellicola di questo affermato autore si prospetti come un lavoro di pregio, ed insieme alle belle parole di Schwartzman per Wes Anderson, questo non può che farci ben sperare per il futuro successo del progetto.

Per farci poi una nostra opinione sul film, che vedrà nel cast nomi del calibro di Tom Hanks, Jeffrey Wright e Tilda Swinton, non resta che aspettare il prossimo 14 settembre. Nell'attesa, sapevate perché Bill Murray non sarà in Asteroid City?